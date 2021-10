Indian Wells, Caruso e Trevisan al secondo turno

Buone notizie per il tennis italiano dalla California.

Salvatore Caruso e Martina Trevisan sono infatti approdati al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells.

Il 28enne siciliano n.135 al mondo ha battuto all’esordio nel tabellone principale il 18enne statunitense Zachary Svajda (n.434) con il punteggio di 6-3 6-1.

La fiorentina, invece, che era partita dalle qualificazioni, ha dovuto battagliare per quasi quattro ore per superare col punteggio di 6-4 6-7(8-10) 6-4 la 23enne ceca Marie Bouzkova (n.93).

Per Martina, che nel percorso di qualificazione aveva avuto la meglio sulle statunitensi, Halet Baptiste, numero 150 del mondo, e Reese Brantmeier, è quindi in arrivo un altro best ranking in carriera, dopo aver toccato la posizione numeeo 66 della classifica Wta.

OMNISPORT | 08-10-2021 07:41