Indian Wells, Medvedev è il primo finalista

Il russo batte lo statunitense Tiafoe 7-5, 7-6 e aspetta il vincitore di Alcaraz/Sinner.

18-03-2023 23:44

Danil Medvedev batte in due set Francis Tiafoe, conquistando la finale di Indian Wells.

Il 27enne prosegue la sua marcia inarrestabile (19 vittorie consecutive) ipotecando il primo set, in cui non concede alcuna palla break sul suo servizio, con la battuta strappata invece all’undicesimo gioco: nel secondo set serve il tie-break, vinto all’ottava palla match per 7 a 4; è la quinta vittoria in cinque incontri per Medvedev, preziosa perché in questo torneo Tiafoe, idolo del pubblico statunitense, non aveva ancora ceduto un set.

Domani il moscovita sfiderà nell’ultimo atto Carlos Alcaraz (NR. 2 del Ranking) o Jannik Sinner, tra poco in campo.