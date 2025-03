Indian Wells, Musetti e Paolini nel doppio misto di esibizione dopo gli infortuni: che sfida con Tsitsipas/Badosa

Musetti e Paolini faranno coppia all'Eisenhower Cup, torneo di doppio misto di esibizione che si terrà alla vigilia di Indian Wells e al quale prenderanno parte tante altre stelle del tennis

Smaltiti i rispettivi infortuni, Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini si apprestano a tornare in campo a Indian Wells per il primo “1000” combined della stagione. Prima di prendere parte al torneo vero e proprio, i due giocatori azzurri giocheranno in coppia l’Eisenhower Cup, torneo di doppio misto di esibizione che precede l’inizio del primo torneo che compone il Sunshine Double statunitense.

Una buona occasione per Musetti e Paolini per preparare il ritorno dopo gli stop forzati e confrontarsi con le altre coppie presenti, tra cui spiccano quelle composte da Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa, da Alex de Minaur e Katie Boulter, coppie anche nella vita di tutti i giorni, e da tanti altri giocatori di spicco dei due circuiti.

Paolini e Musetti insieme nel doppio misto d’esibizione a Indian Wells

Con l’assenza forzata di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti sarà la testa di serie italiana più alta nel tabellone maschile di Indian Wells, così come Jasmine Paolini lo sarà nel tabellone femminile. Prima dell’inizio del torneo, in programma dal 5 al 16 marzo, i due azzurri disputeranno insieme l’Eisenhower Cup, torneo di doppio misto di esibizione che si terrà alla vigilia del torneo californiano.

Le coppie avversarie e il regolamento dell’Eisenhower Cup

Oltre a Musetti e Paolini, all’Eisenhower Cup saranno presenti altre sette coppie, comprese quelle “vere e proprie” composte da Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa e da Alex de Minaur e Katie Boulter, e quelle con Taylor Fritz ed Elena Rybakina (entrambi vincitori in passato di Indian Wells), Madison Keys e Tommy Paul, Casper Ruud e Maria Sakkari, Emma Navarro e Ben Shelton e Iga Swiatek e Hubert Hurkacz.

Quella dell’Eisenhower Cup è una tradizione molto apprezzata dagli spettatori per i tanti giocatori di prestigio che vi prendono parte e per il format dinamico e intrattenente. L’esibizione ha infatti poco a che fare con un torneo ufficiale, con le otto coppie che si affronteranno in sfide a eliminazione diretta nell’arco della serata di martedì 4 marzo a partire dai quarti di finale, in match composti da un unico super tie-break ai dieci punti.

Paolini e Musetti tornano in campo dopo i rispettivi infortuni

A Indian Wells sia Musetti che Paolini faranno il loro ritorno in campo dopo i rispettivi infortuni. Lorenzo dovrebbe infatti aver finalmente recuperato dalla lesione muscolare al polpaccio destro che lo ha obbligato a saltare praticamente tutta la tournée centro/sud americana, mentre già negli scorsi giorni Jas aveva tranquillizzato i propri tifosi pubblicando un post su Instagram in cui aveva annunciato di aver ripreso gli allenamenti dopo l’infortunio alla caviglia rimediato nel WTA 1000 di Dubai. Proprio per questa ragione il doppio misto d’esibizione potrebbe essere utile a entrambi – ammesso di disputare più di una partita – per riprendere fiducia dopo gli stop obbligati.