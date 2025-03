Badosa e Tsitsipas, alti e bassi: lei si ritira tra le lacrime a Merida, lui torna devastante a Dubai

La tennista spagnola di nuovo ko in Messico: virali le immagini del doloroso forfait ai quarti contro Saville. Nel frattempo il greco sembra aver superato la lunga crisi.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Con la separazione, ormai nei fatti, tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, sono rimasti una delle poche coppie più o meno stabili nel panorama del tennis mondiale. Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas vanno avanti a corrente alternata, ma da tempo. Anche se, per una strana legge non scritta, quando va forte uno dei due, l’altro vive un momento di crisi. E gli avvenimenti degli ultimi giorni sembrano confermare questo curioso assunto.

Tsitsipas e Badosa, la coppia glamour del tennis

Per molto tempo è stato Tsitsipas “quello bravo” della coppia. Il greco, stabilmente in top ten, ha messo in bacheca undici titoli ATP, tra cui un’edizione delle Finals e tre del Masters 1000 di Montecarlo, l’ultima nel 2024 dopo un controverso successo in semifinale su Sinner. Negli ultimi mesi, però, un crollo quasi verticale. Di idee, di motivazioni, di nervi, con tanto di separazione – non senza polemiche – dal papà-allenatore. Anche Badosa vanta successi a livello WTA: quattro. Il più importante? Il titolo di Indian Wells del 2021.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ritiro di Paula Badosa in Messico: fuori in lacrime

Ultimamente era stata proprio la spagnola a tenere alto l’onore della coppia coi suoi risultati, che le avevano consentito di rientrare nella top 10 a inizio 2025. Ma nell’ultima settimana i ruoli si sono invertiti. A Merida, infatti, Badosa è stata costretta al ritiro proprio mentre stava surclassando Daria Saville ne i quarti di finale del WTA 250 messicano. La spagnola aveva vinto 6-1 il primo set, poi non è stata più un grado di proseguire e ha dovuto dare forfait. Tra le lacrime, come si vede dalle immagini. Il motivo? Il “solito” problema alla schiena che purtroppo non le dà tregua da tempo.

La rinascita di Stefanos Tsitsipas: che exploit a Dubai

Se la fidanzata dall’altra parte del mondo è stata costretta a una forzata uscita di scena, a Dubai Tsitsipas sembra aver ritrovato d’incanto la grinta e soprattutto i colpi dei giorni migliori. Ne hanno fatto le spese, tra gli altri, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini, eliminati dal greco nel corso dell’ATP 500 emiratino. Tsitsipas che è atteso dalla finale contro Felix Auger-Aliassime, in cui potrebbe tornare a vincere un titolo dopo un lungo digiuno. Gli alti e bassi di una delle ultime coppie d’oro del tennis mondiale.