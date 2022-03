Indian Wells, Nadal: "E' tornato un pò di dolore al piede"

17-03-2022 12:29

Percorso perfetto,senza sbavature, senza errori e intoppi. Il 2022 di Rafael Nadal è fino a questo momento davvero da incorniciare. 18 partite giocate e 18 vittorie di fila inanellate.

Anche a Indian Wells, sul cemento californiano, lo spagnolo prosegue la sua marcia trionfale, sbarazzandosi di Reilly Opelka nel match degli ottavi dei finale. Nei quarti adesso, il maiorchino troverà un Nick Kyrgios in grande forma.

A proposito di forma, è proprio Nadal, nel dopo gara contro lo statunitense a porre l’attenzione sul suo piede…

“Ad essere onesti, dal secondo set in poi, ho avvertito un pò di dolore al piede. Non voglio nascondermi dietro a finte bugie: è successo e so bene che devo accettarlo. Devo andare avanti, tanto so che questo è il mio ultimo torneo sul cemento, dopo, passerò a quelli in terra battuta e andrà meglio. Adesso devo pensare a concentrarmi sul mio prossimo avversario, ovviamente sperando che il mio piede continui a tenere”.

OMNISPORT