Indian Wells, Sinner-Alcaraz-Medvedev: chi sarà il n°2 ATP al termine del torneo? Vota il sondaggio

Occasione d'oro per Sinner, che a Indian Wells proverà a diventare il primo italiano a salire al n°2 ATP, posizione che gli verrà contesa da Alcaraz e Medvedev. Chi sarà il n°2 ATP al termine del torneo? Fateci sapere cosa ne pensate rispondendo al nostro sondaggio!

06-03-2024 18:44

In occasione del primo Master 1000 stagionale in programma a Indian Wells assisteremo a una lotta a tre tra Sinner, Alcaraz e Medvedev per salire alla seconda posizione ATP al termine del torneo, con Jannik che riuscendoci diventerebbe il primo tennista italiano a spingersi così in alto nel ranking mondiale. Al momento la classifica recita: Alcaraz al n°2 ATP con 8805, Sinner 3° con 8275 e Medvedev 4° con 7715. Ma togliendo già i punti che i tennisti perderanno al termine del torneo si scopre come quello meglio posizionato tra i tre sia proprio Jannik, che togliendo i 360 punti della semifinale dell’anno scorso scende a 7910 punti, seguito da Carlitos, che da campione in carica invece si vedrà sottratto l’intero bottino di 1000 punti scendendo a 7805, e infine Daniil, che senza i punti della finale della passata edizione scende a 7115.

Sinner-Alcaraz-Medvedev: chi sarà il n°2 in classifica al termine di Indian Wells? Sinner: è il più in forma e ha meno punti da difendere

Alcaraz: difficile riesca a fare meglio di Jannik

Medvedev: troppi i quasi 800 punti (proiezione live) da recuperare su Sinner

