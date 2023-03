Fognini, Paolini e Bronzetti vanno ko al primo turno

09-03-2023 23:17

Finisce subito l’avventura ad Indian Wells per tre tennisti azzurri. Nel tabellone maschile, Fabio Fognini è stato eliminato al primo turno dal ventenne statunitense Ben Shelton, che si è imposto in due set per 6-4, 6-1.

Serata amara anche per le ragazze. Lucia Bronzetti è stata superata in tre set per 7-5, 4-6, 6-3 dalla statunitense Bernarda Pera, mentre Jasmine Paolini ha ceduto in due set alla tedesca Tatjana Maria, con il punteggio di 7-5, 6-1.