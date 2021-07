INEOS Grenadiers, Brailsford potrebbe lasciare in caso di altri problemi di salute

Se, a livello di prestazioni, gli ultimi due anni sono stati piuttosto esaltanti per il Team INEOS, altrettanto non si può dire per la salute di Sir Dave Brailsford.

Il numero uno della squadra inglese, infatti, negli ultimi tempi ha dovuto superare più di un ostacolo, affrontando in serie prima un cancro (diagnosticatogli nel 2019) e poi alcune complicazioni cardiache.

Queste problematiche hanno fatto riflettere molto cinquantasettenne gallese il quale, al termine del Tour de France, ha ammesso che, qualora si ripresentassero criticità altrettanto gravi, potrebbe abbandonare il suo incarico per curarsi adeguatamente

“Se dovessi avere altri problemi di salute, non sarei in grado di proseguire. Mi sembra piuttosto chiaro. Devo prendermi cura di me stesso, ma sono qui per aiutare gli altri, guidare e supportare le persone. Se arriva il momento in cui devi mettere te stesso davanti a tutto, allora è il momento di lasciare” ha ammesso al The Guardian Brailsford.

“Quando per due volte nell’arco di due anni devi affrontare delle situazioni che mettono in pericolo la tua vita, ti chiedi cosa potrebbe succedere. Il cancro è stato spaventoso, ma gestibile. Il problema cardiaco invece è stato diverso, molto più spaventoso. A quel punto ti cominci a chiedere quanto tempo sarai ancora in salute”.

OMNISPORT | 19-07-2021 15:51