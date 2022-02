Ineos-Grenadiers, Ganna punta la Roubaix: “Grande Obiettivo per noi”

05-02-2022 10:10

Non vogliono lasciare nulla al caso in casa Ineos-Grenadiers dove, con largo anticipo, hanno iniziato a pensare alla Parigi-Roubaix del prossimo 17 aprile, una gara in cui per la prima volta da professionista proverà ad essere della partita anche Filippo Ganna

“Dopo questa gara il piano è quello di fare un lungo periodo in Francia correndo la Parigi-Nizza e poi le Classiche” ha spiegato a Velonews il campione olimpico dell’inseguimento a squadre.

“Faremo una ricognizione per la Roubaix e capiremo se sarò su una buona strada o no. Il 17 aprile poi andremo a Roubaix, è un grande obiettivo per noi e cercherò di affrontarlo con una buona condizione”.

Sul team Roubaix è intervenuto anche il direttore sportivo del verbanese alla Ineos Dario Cioni.

“Nel suo primo anno con il team, quando ha fatto la Roubaix, aveva fatto tutta la stagione delle Classiche e, dunque, era probabilmente nella forma peggiore per l’unica gara in cui avrebbe voluto essere al meglio. Ecco perché stiamo valutando un approccio diverso” ha affermato una delle figure di riferimento di Ganna all’interno della formazione britannica.

