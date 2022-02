Ineos Grenadiers: Richard Carapaz guarito dal covid

17-02-2022 10:13

Il Tour de la Provence doveva essere il suo primo approccio con la nuova stagione, invece le cose sono andate diversamente e i piani sono cambiati. Richard Carapaz infatti è risultato positivo ai test anti covid e per questo motivo si è visto costretto ad abbandonare la gara nella Francia del Sud.

Nonostante questo, nell eultime ore, il campione ecuadoregno si è negativizzato e quindi tornerà alle corse ai Campionati Nazionali 2022. Il campione olimpico è tornato in patria in questi giorni per partecipare alla rassegna nazionale. In programma da giovedì a domenica, l’evento ovviamente si arricchisce del suo corridore più rappresentativo, pronto a dire la sua lungo il percorso disegnato intorno alla capitale Quito, che prevede 17 giri di circuito per un totale di 163,2 chilometri.

Queste le sue parole di conferma: “Ciao, sono Richi, voglio invitarvi tutti a partecipare ai Campionati Nazionali ai quali sarò presente anche io – ha annunciato sui propri profili social il portacolori della Ineos Grenadiers – Spero che tutti possiate godervi questo evento perché in Ecuador si respira ciclismo”.

