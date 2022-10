20-10-2022 10:38

Doveva essere una giornata di festa ed invece si è trasformata in un vero e proprio incubo. Ora per Davide Gavazzi, portiere di 28 anni, si gioca la gara più importante, quella per la vita. Il calciatore infatti sta lottando dopo aver subito un arresto cardiaco prima di una gara di Seconda categoria Toscana ed è ora ricoverato al reparto di terapia intensiva di Careggi.

Davide Gavazzi: infarto nel riscaldamento

Davide si stava preparando per scendere in campo con la sua squadra, la Montagna Pistoiese, ma nel corso del riscaldamento prima della gara di Coppa Toscana è improvvisamente crollato a terra privo di conoscenza. Sia i compagni di squadra che i dirigenti si sono subito resi conto che la situazione era grave, ed il primo intervento è avvenuto grazie al soccorso di un’automedica e di un’ambulanza. I sanitari presenti sul posto hanno praticato a lungo il messaggio cardiaco chiedendo anche l’intervento di un elicottero che è arrivato a distanza di pochi minuti sul campo di Gavinana.

Gavazzi: dalla festa all’incubo

Per il portiere della Montagna Pistoiese era una giornata particolare e di festa. Il suo ruolo è quello di secondo ma pochi giorni fa stando a quanto rivela La Nazione, il tecnico Marco Iori gli aveva affidato la maglia da titolare per il match contro la Cintolese valido per la seconda giornata di Coppa Toscana. Poi l’infarto nel corso del riscaldamento e la gara è stata ovviamente immediatamente sospesa.

Il malore: il terrore di compagni di squadra e dirigenti

A raccontare quegli attimi così spaventosi ci ha provato il dirigente della Montagna Pistoiese, Alessandro Petrolini a La Nazione: “I ragazzi stavano effettuando il riscaldamento pre-partita, abbiamo visto Davide impegnato nei classici esercizi e poi con il pallone, all’improvviso si è accasciato a terra. L’attimo prima sorrideva, quello successivo è crollato. Abbiamo allertato subito i soccorsi, mentre gli è stato praticato il messaggio cardiaco. Siamo distrutti e non possiamo fare altro che sperare che vada tutto per il meglio”.

Davide Gavazzi ora è ricoverato in terapia intensiva

Da ieri pomeriggio Davide Gavazzi lotta tra la vita e la morte. I sanitari hanno definito le sue condizioni critiche ed ora il portiere 28enne è ricoverato al Trauma Center di Careggi a Firenze. Le sue condizioni sono gravi e per questo motivo i sanitari hanno scelto di sostenerlo con un supporto intensivo di alto livello.