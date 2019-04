Infinito Fognini: semifinale a Montecarlo

Impresa sensazionale di Fabio Fognini, che raggiunge le semifinali del torneo Atp di Montecarlo.

Il tennista sanremese è stato autore di una rimonta sbalorditiva contro il croato Borna Coric, numero 13 del mondo, che aveva vinto il primo set per 6-1, salvo cedere gli altri due parziali con i punteggi di 6-3, 6-2 per un tempo complessivo di gara di un’ora e 59 minuti. Fognini affronterà Rafa Nadal, che ha ha battuto per 7-6 6-3 in due ore e 21 minuti e l’argentino Guido Pella, numero 35 del ranking Atp.

La sorpresa della giornata è stata però l’eliminazione di Novak Djokovic, vincitore nel Principato nel 2013 e nel 2015, superato dal russo Daniil Medvedev, numero 14 al mondo. Parziali di 6-4 4-6 6-2. Medvedev affronterà Dusan Lajovic che ha fermato il sogno di Lorenzo Sonego. Il piemontese, che passerà dal numero 96 al numero 66 del ranking mondiale, ha lottato con onore cedendo per 6-4, 7-5.



SPORTAL.IT | 19-04-2019 21:33