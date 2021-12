Infortunati, squalificati e diffidati: 18ª giornata di Serie A

17-12-2021 09:43

In questa lista, sempre aggiornata, andiamo a scoprire tutti i nomi dei calciatori infortunati, squalificati e diffidati in vista della 18ª giornata di Serie A.

Tra parentesi, il numero di giornate di squalifica che devono ancora essere scontate dal giocatore in questione.

Uno strumento fondamentale non solo per sapere cosa ci aspetta sui vari campi, ma anche per orientarsi nelle scelte relative al Fantacalcio.

Infortunati

Gosens (lesione al bicipite femorale)

Squalificati

–

Diffidati

Demiral

Freuler

Infortunati

Kingsley (frattura del perone)

Schouten (problema muscolare)

Squalificati

–

Diffidati

Hickey

Medel

Soumaoro

Infortunati

Ladinetti (problema cardiaco)

Nandez (infortunio muscolare)

Rog (rottura del crociato)

Strootman (operazione al ginocchio)

Walukiewicz (contusione alla coscia)

Squalificati

–

Diffidati

Strootman

Infortunati

Haas (rottura del crociato)

Squalificati

–

Diffidati

Luperto

Zurkowski

Infortunati

Dragowski (lesione al retto femorale)

Pulgar (distorsione alla caviglia)

Squalificati

–

Diffidati

Bonaventura

Milenkovic

Odriozola

Infortunati

Caicedo (trauma distrattivo al muscolo semitendinoso)

Cambiaso (contusione al ginocchio)

Fares (lesione del soleo sinistro)

Rovella (lesione al retto femorale)

Squalificati

–

Diffidati

Biraschi

Sturaro

Infortunati

Brazao (rottura del crociato)

Darmian (risentimento al retto anteriore)

Ranocchia (risentimento all’adduttore)

Squalificati

–

Diffidati

Barella

Lautaro Martinez

Infortunati

Chiesa (lesione al bicipite femorale)

Danilo (lesione all’adduttore)

Dybala (risentimento muscolare)

Ramsey (risentimento muscolare)

Squalificati

–

Diffidati

Cuadrado

Danilo

Infortunati

Adekanye (lesione al menisco)

Squalificati

–

Diffidati

Cataldi

Infortunati

Calabria (stiramento al polpaccio)

Giroud (lesione al bicipite femorale)

Kjaer (rottura crociato e collaterale)

Leao (lesione al bicipite femorale)

Pellegri (problema muscolare)

Plizzari (operazione al ginocchio)

Rebic (lesione al bicipite femorale)

Squalificati

–

Diffidati

–

Infortunati

Fabian Ruiz (tendinopatia)

Koulibaly (distrazione al bicipite femorale)

Insigne (affaticamento al polpaccio)

Lobotka (contusione al bicipite femorale)

Mario Rui (affaticamento muscolare)

Osimhen (fratture dell’orbita e dello zigomo)



Squalificati

–

Diffidati

Anguissa

Mario Rui

Rrhamani

Infortunati

El Shaarawy (lesione al polpaccio)

Lor. Pellegrini (lesione al quadricipite)

Smalling (problema muscolare)

Spinazzola (rottura tendine d’Achille)

Squalificati

Felix (1)

Diffidati

Cristante

Infortunati

Capezzi (tendinopatia rotulea)

M. Coulibaly (risentimento al retto femorale)

Strandberg (problema muscolare)

Ruggeri (problema al flessore)

Squalificati

–

Diffidati

Bonazzoli

Ranieri

Infortunati

Damsgaard (problema alla coscia e lavaggio articolare del ginocchio)

Torregrossa (problema muscolare)

Vieira (frattura al piede)

Squalificati

–

Diffidati

Askildsen

Chabot

Infortunati

Djuricic (risentimento muscolare)

Obiang (miocardite)

Romagna (problema fisico)

Squalificati

Ayhan (1)

Diffidati

Berardi

Infortunati

Leo Sena (alterazione parametri fisiologici)

Sala (problema al polpaccio)

Salcedo (infiammazione tendinea)

Verde (risentimento muscolare)

Squalificati

–

Diffidati

–

Infortunati

Belotti (lesione al bicipte femorale)

Bremer (sovraccarico al gemello)

Djidji (lesione all’adduttore)

Edera (rottura di tendine rotuleo

crociato e collaterale)

Kone (problema al flessore)

Verdi (elongazione al bicipite femorale)

Squalificati

–

Diffidati

Ola Aina

Infortunati

Pereyra (lussazione alla spalla)

Squalificati

Success (1)

Diffidati

Walace

Infortunati

Fiordilino (ernia inguinale bilaterale)

Okereke (lesione al flessore)

Vacca (problema muscolare)

Squalificati

–

Diffidati

Aramu

Caldara

Heymans

Infortunati

Dawidowicz (rottura del crociato)

Frabotta (rottura del tendine d’Achille)

Günter (lesione al soleo)

Kalinic (lesione al polpaccio)

Squalificati

–

Diffidati

Ceccherini

Faraoni

