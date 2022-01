Infortunati, squalificati e diffidati: 21ª giornata di Serie A

08-01-2022 09:51

In questa lista, sempre aggiornata, andiamo a scoprire tutti i nomi dei calciatori infortunati, squalificati e diffidati in vista della 21ª giornata di Serie A.

Tra parentesi, il numero di giornate di squalifica che devono ancora essere scontate dal giocatore in questione.

Uno strumento fondamentale non solo per sapere cosa ci aspetta sui vari campi, ma anche per orientarsi nelle scelte relative al Fantacalcio.

Infortunati

Gosens (lesione al bicipite femorale)

Zapata (lesione all’adduttore)

Squalificati

Freuler (1)

Diffidati

Demiral

Infortunati

Dominguez (positivo al coronavirus)

Hickey (positivo al coronavirus)

Kingsley (frattura del perone)

Medel (positivo al Coronavirus)

Molla (positivo al coronavirus)

Santander (positivo al Coronavirus)

Schouten (problema all’anca)

Van Hooijdonk (positivo al Coronavirus)

Vignato (positivo al Coronavirus)

Viola (positivo al coronavirus)

Squalificati

–

Diffidati

Hickey

Medel

Soumaoro

Svanberg

Infortunati

Ceppitelli (risentimento muscolare)

Ceter (problema al ginocchio)

Nandez (positivo al coronavirus)

Rog (rottura del crociato)

Strootman (9ntervento al ginocchio)

Walukiewicz (operato all’anca)

Squalificati

–

Diffidati

Joao Pedro

Pavoletti

Strootman

Infortunati

Haas (rottura del crociato)

Parisi (problema al flessore)

Squalificati

Bandinelli (1)

Luperto (1)

Diffidati

Marchizza

Zurkowski

Infortunati

–

Squalificati

–

Diffidati

Bonaventura

Milenkovic

Odriozola

Infortunati

Rovella (lesione del retto femorale)

Maksimovic (lesione del retto femorale)

Serpe (positivo al coronavirus)

Squalificati

–

Diffidati

Biraschi

Vasquez

Infortunati

Brazao (rottura del crociato)

Cordaz (positivo al coronavirus)

DSatriano (positivo al coronavirus)

Squalificati

Calhanoglu (1)

Diffidati

Lautaro Martinez

Infortunati

Alex Sandro (problema al flessore)

Bonucci (affaticamento muscolare)

Danilo (lesione all’adduttore)

De Winter (positivo al Coronavirus)

Pinsoglio (positivo al Coronavirus)

Ramsey (problema al flessore)

Soulé (positivo al Coronavirus)

Squalificati

–

Diffidati

Danilo

Cuadrado

Infortunati

Acerbi (problema al flessore)

Adekanye (lesione al menisco)

Squalificati

–

Diffidati

Cataldi

Luis Alberto

Marusic

Infortunati

Kjaer (operato a legamento crociato e collaterale)

Pellegri (problema muscolare)

Plizzari (operazione al ginocchio)

Tatarusanu (positivo al Coronavirus)

Squalificati

–

Diffidati

Hernandez

Tonali

Infortunati

Fabian Ruiz (tendinopatia adduttoria e dell’ileopsoas destro)

Lozano (positivo al Coronavirus)

Malcuit (positivo al Coronavirus)

Meret (positivo al Coronavirus)

Osimhen (fratture dell’orbita e dello zigomo e positivo al coronavirus)

Mario Rui (positivo al coronavirus)

Squalificati

Mario Rui (1)

Diffidati

Anguissa

Demme

Rrahmani

Infortunati

Borja Mayoral (positivo al Coronavirus)

Fuzato (positivo al Coronavirus)

Spinazzola (rottura del tendine d’Achille)

Squalificati

Karsdorp (1)

Mancini (1)

Diffidati

Cristante

Ibañez

Infortunati

Capezzi (tendinopatia rotulea)

Kechrida (positivo al coronavirus)

Ruggeri (problema al flessore)

Strandberg (problema muscolare)

Squalificati

–

Diffidati

Bonazzoli

Ranieri

Gyomber

Infortunati

Augello (positivo al Coronavirus)

Damsgaard (problema alla coscia e al ginocchio)

Falcone (positivo al Coronavirus)

Verre (problema fisico da valutare)

Yoshida (problema alla coscia)

Squalificati

Candreva

Diffidati

Bereszynski

Chabot

Infortunati

Djuricic (problema alla coscia)

Goldaniga (positivo al coronavirus)

Magnanelli (problema muscolare)

Mateus Henrique (problema al polpaccio)

Obiang (miocardite)

Peluso (positivo al coronavirus)

Romagna (rottura del tendine rotuleo)

Squalificati

–

Diffidati

Berardi

Chiriches

Raspadori

Rogerio

Infortunati

Sena (alterazioni dei parametri fisiologici)

Squalificati

Agudelo (1)

Diffidati

–

Infortunati

Belotti (lesione al bicipite femorale)

Berisha (problema al flessore)

Edera (rottura di tendine rotuleo

crociato e collaterale)

Verdi (elongazione al bicipite femorale)

Squalificati

–

Diffidati

Aina

Buongiorno

Infortunati

Makengo (problema fisico da valutare)

Nestorowski (roblema fisico da valutare)

Pereyra (operato alla spalla)

Soppy (problema fisico da valutare)

Udogie (problema fisico da valutare)

Zeegelaar (problema fisico da valutare)

Squalificati

–

Diffidati

Becao

Walace

Infortunati

Fiordilino (ernia inguinale bilaterale)

Squalificati

Caldara (1)

Tessmann (1)

Diffidati

Aramu

Heymans

Infortunati

A. Berardi (positivo al Coronavirus)

Bessa (positivo al Coronavirus)

Cancellieri (positivo al Coronavirus)

Cetin (positivo al Coronavirus)

Coppola (positivo al Coronavirus)

Dawidowicz (rottura del legamento crociato anteriore)

Faraoni (positivo al Coronavirus)

Frabotta (operazione al tendine d’Achille e positivo al Coronavirus)

Magnani (positivo al Coronavirus)

Montipò (positivo al Coronavirus)

Ragusa (positivo al Coronavirus)

Squalificati

–

Diffidati

Casale

Faraoni

Simeone

Veloso

