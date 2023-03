Infortunati, squalificati e diffidati: 25ª giornata di Serie A

Milan nei guai per le squalifiche di Leao e Krunic. Spalletti non può contare su Mario Rui.

02-03-2023 08:46

In questa lista, sempre aggiornata, andiamo a scoprire tutti i nomi dei calciatori infortunati, squalificati e diffidati in vista della 25ª giornata di Serie A.

Tra parentesi, il numero di giornate di squalifica che devono ancora essere scontate dal giocatore in questione.

Uno strumento fondamentale non solo per sapere cosa ci aspetta sui vari campi, ma anche per orientarsi nelle scelte relative al Fantacalcio.

ATALANTA

SQUALIFICATI

–

DIFFIDATI

Toloi

INFORTUNATI

Zapata (lesione di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra)

Hateboer (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro)

BOLOGNA

SQUALIFICATI

–

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Bonifazi (stiramento del collaterale interno del ginocchio destro)

CREMONESE

SQUALIFICATI

Ferrari (1)

DIFFIDATI

Okereke

INFORTUNATI

Chiriches (problema fisico)

EMPOLI

SQUALIFICATI

–

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Destro (lesione di basso grado della giunzione miotendinea del gemello mediale)

Tonelli (rottura del crociato)

Cambiaghi (lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro)

FIORENTINA

SQUALIFICATI

.

DIFFIDATI

Bonaventura

Amrabat

INFORTUNATI

Terzic (problema fisico)

INTER

SQUALIFICATI

–

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Correa (distrazione del muscolo semimembranoso della coscia destra)

JUVENTUS

SQUALIFICATI

–

DIFFIDATI

Alex Sandro

Kean

Rabiot

INFORTUNATI

Milik (lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra)

Kaio Jorge (rottura del tendine rotuleo)

Misetti (distorsione alla caviglia)

LAZIO

SQUALIFICATI

Casale (1)

DIFFIDATI

Vecino

Cataldi

Marusic

INFORTUNATI

–

LECCE

SQUALIFICATI

Baschirotto (1)

DIFFIDATI

Colombo

Maleh

Umtiti

Banda

INFORTUNATI

Pongracic (intervento chirurgico alla caviglia destra)

Dermaku (intervento all’ernia)

MILAN

SQUALIFICATI

Leao (1)

Krunic (1)

DIFFIDATI

Calabria

Giroud

Kjaer

Rebic

INFORTUNATI

–

MONZA

SQUALIFICATI

Donati (1)

DIFFIDATI

Caprari

Izzo

Machin

INFORTUNATI

Rovella (distorsione alla caviglia)

NAPOLI

SQUALIFICATI

Mario Rui (2)

DIFFIDATI

Kim

INFORTUNATI

Raspadori (distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra)

ROMA

SQUALIFICATI

–

DIFFIDATI

Cristante

Mancini

INFORTUNATI

Darboe (ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro)

SALERNITANA

SQUALIFICATI

–

DIFFIDATI

Bradaric

Vilhena

INFORTUNATI

Fazio (lesione muscolare a carico del polpaccio sinistro)



SAMPDORIA

SQUALIFICATI

Gabbiadini (1)

DIFFIDATI

Rincon

Sabiri

INFORTUNATI

Gunter (risentimento al flessore della coscia destra)

Conti (problema tendineo)

Pussetto (intervento al ginocchio)

Quagliarella (problemi al ginocchio)

SASSUOLO

SQUALIFICATI

Berardi (1)

DIFFIDATI

Thorstvedt

Tressoldi

INFORTUNATI

Toljan (lesione al bicipite femorale della coscia sinistra)

SPEZIA

SQUALIFICATI

–

DIFFIDATI

Bastoni

Holm

Nzola

Reca

INFORTUNATI

Moutinho (infrazione ossea al malleolo del piede sinistro)

Zoet (lesione di secondo grado del legamento crociato posteriore della gamba destra)

Bastoni (lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro)

Holm (pubalgia)

Zurkowski (problema fisico)

TORINO

SQUALIFICATI

Ricci (1)

DIFFIDATI

Lazaro

Sanabria

Schuurs

INFORTUNATI

Pellegri (interessamento miofasciale del muscolo bicipite femorale della coscia destra)

Vlasic (problema muscolare al retto femorale destro)

Lazaro (lesione di alto grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro)

Zima (operazione al menisco)

Vieira (lesione al bicipite femorale)

UDINESE

SQUALIFICATI

Ehizibue (1)

DIFFIDATI

Pereyra

Udogie

Walace

Perez

INFORTUNATI

Ebosse (rottura del legamento crociato del ginocchio destro)

Deulofeu (problema al ginocchio)

VERONA

SQUALIFICATI

–

DIFFIDATI

Depaoli

Henry

Magnani

Veloso

Faraoni

INFORTUNATI

Sulemana (problema fisico)

Veloso (problema muscolare al polpaccio)

Djuric (iintervento di meniscectomia mediale del ginocchio destro

in seguito alla rottura del menisco interno)

Hrustic (ricostruzione legamentosa alla caviglia sinistra)

Henry (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro)