Infortunati, squalificati e diffidati: 38ª giornata di Serie A

In questa lista, sempre aggiornata, andiamo a scoprire tutti i nomi dei calciatori infortunati, squalificati e diffidati in vista della 38ª giornata di Serie A.

Tra parentesi, il numero di giornate di squalifica che devono ancora essere scontate dal giocatore in questione.

Uno strumento fondamentale non solo per sapere cosa ci aspetta sui vari campi, ma anche per orientarsi nelle scelte relative al Fantacalcio.

Infortunati

Muriel (lesione del legamento collaterale ginocchio sinistro)

Pezzella (distrazione all’adduttore)

Toloi (problema al flessore)

Squalificati

Malinovskyi (1)

Diffidati

Freuler

Koopmeiners

Palomino

Zapata

Infortunati

Hickey (affaticamento muscolare)

Squalificati

–

Diffidati

Soriano

Hickey

Skorupski

Infortunati

nessuno

Squalificati

nessuno

Diffidati

Altare

Dalbert

Grassi

Joao Pedro

Marin

Pavoletti

Strootman

Infortunati

Di Francesco (problema caviglia)

Haas (rottura del crociato)

Marchizza (lesione del crociato anteriore)

Tonelli (lesione del legamento crociato)

Squalificati

–

Diffidati

Henderson

Marchizza

Pinamonti

Tonelli

Infortunati

Castrovilli (lesione al crociato

collaterale e menisco)

Squalificati

Maleh (1)

Diffidati

Castrovilli

Odriozola

Infortunati

Badelj (problema fisico)

Czyborra (problema al ginocchio)

Sturaro (problema muscolare)

Vanheusden (problema al ginocchio)

Squalificati

–

Diffidati

Badelj

Biraschi

Destro

Portanova

Infortunati

–

Squalificati

–

Diffidati

Bastoni

Darmian

Perisic

Vidal

Infortunati

Arthur (problema alla caviglia)

Chiesa (lesione crociato anteriore ginocchio sinistro)

Danilo (problema muscolare)

Kaio Jorge (rottura del tendine rotuleo)

Zakaria (problema muscolare alla coscia)

Squalificati

–

Diffidati

Cuadrado

Dybala

Kean

Rabiot

Vlahovic

Infortunati

Immobile (problema alla caviglia)

Squalificati

Patric (1)

Diffidati

Immobile

Luiz Felipe

Marusic

S. Milinkovic-Savic

Patric

Infortunati

Kjaer (rottura legamento crociato e collaterale)

Squalificati

–

Diffidati

Diaz

Giroud

Kalulu

Leao

A. Romagnoli

Tomori

Infortunati

Lozano (operazione alla spalla)

Squalificati

–

Diffidati

Demme

Infortunati

Mkhitaryan (lesione al flessore)

Smalling (affaticamento muscolare)

Squalificati

Mancini (1)

Diffidati

Abraham

Cristante

Infortunati

Ranieri (infortunio muscolare)

Squalificati

Ederson (1)

Diffidati

Gyomber

Kastanos

Obi

Radovanovic

Ranieri

Infortunati

Gabbiadini (lesione al legamento crociato)

Sensi (lesione all’adduttore)

Squalificati

Colley (1)

Diffidati

Ekdal

Infortunati

Harroui (problema alla spalla)

Obiang (miocardite)

Romagna (problema fisico)

Toljan (operazione alla clavicola)

Squalificati

–

Diffidati

Berardi

Chiriches

G. Ferrari

Lopez

Infortunati

S. Bastoni (operazione alla spalla)

E. Colley (lesione al flessore)

Hristov (problema a un polpaccio)

Reca (problema a un ginocchio)

Sena (alterazioni dei parametri fisiologici)



Squalificati

Gyasi (1)

Diffidati

Kovalenko

Maggiore

Infortunati

Bremer (problema alla caviglia)

Buongiorno (lesione al gemello)

Fares (rottura del crociato)

Singo (operazione per sindrome retto-adduttoria)

Zaza (problema a un ginocchio)

Squalificati

–

Diffidati

Aina

Buongiorno

Djidji

Izzo

Infortunati

Beto (lesione al flessore)

Santurro (operazione al menisco)

Silvestri (operazione per ernia inguinale)

Success (affaticamento muscolare)

Squalificati

–

Diffidati

Arslan

Deulofeu

Pussetto

Soppy

Udogie

Infortunati

Lezzerini (lesione al retto femorale)

Modolo (operazione a un ginocchio)

Romero (operazione al ginocchio)

Vacca (problema fisico)

Squalificati

Kiyine (2)

Okereke (1)

Vacca (1)

Diffidati

Caldara

Henry

Infortunati

Barak (problema ad un piede)

Pandur (operazione alla spalla)

Squalificati

Gunter (1)

Diffidati

Barak

Caprari

Casale

Ceccherini

Depaoli

Tameze

Veloso

