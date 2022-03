20-03-2022 08:41

Giornata di risposte per Giovanni Di Lorenzo. Stamattina il terzino del Napoli si sottoporrà agli esami per capire l’entità dell’infortunio subito nella partita contro l’Udinese e se sarà costretto a rinunciare alla Nazionale. Una notizia che non fa piacere a Roberto Mancini, che a pochi giorni dalla sfida dell’Italia contro la Macedonia, inizia a preoccuparsi anche se può contare su Calabria e De Sciglio.

