Infortunio Gosens: quando torna e quante partite salta

11-11-2021 19:53

Pedina fondamentale nello scacchiere dell’Atalanta, rivelazione a Euro 2020 con la maglia della Germania, Robin Gosens è uno dei segreti della macchina quasi perfetta costruita da Gasperini.

Ora però l’esterno tedesco è stato costretto a fermarsi e l’Atalanta dovrà fare a meno di lui per parecchie settimane. Non un problema di poco conto per il tecnico orobico.

Gosens si è infortunato nei primi minuti della gara di Champions League tra Young Boys e Atalanta giocata a fine settembre ed è uscito dal campo particolarmente dolorante. Gli esami svolti nelle ore successive hanno purtroppo confermato che non si tratta di un problema di poco conto. “Gli esami hanno certificato una lesione di 3° grado al bicipite femorale della coscia destra”.

Gosens ha già saltato sei gare di campionato (Milan, Empoli, Udinese, Sampdoria, Lazio e Cagliari), oltre alle due gare di Champions League contro il Manchester United.

Il rientro in gruppo di Gosens al momento era stimato in un paio di mesi. Tempi che, se dovessero essere confermati, permetterebbero all’esterno di tornare in campo solo a fine novembre saltando anche lo Spezia. il ritorno di Champions contro lo Young Boys e il big-match di campionato contro la Juventus. Nell’ipotesi più ottimistica invece Gosens potrebbe rivedersi subito dopo la sosta di metà novembre. Il rientro sarà comunque graduale. Gasperini cercherà di recuperarlo per le tre sfide contro Juve (27 novembre), Napoli (4 dicembre) e Villarreal (8 dicembre).

OMNISPORT