Infortunio muscolare per Insigne: il suo Napoli-Samp dura mezz'ora

09-01-2022 17:44

Il Napoli-Sampdoria di Lorenzo Insigne è durato appena mezz’ora. Il capitano azzurro, fresco di firma con Toronto e comunque applaudito dal pubblico del ‘Maradona’ prima della partita, ha rimediato un infortunio all’adduttore durante uno scatto, chiedendo il cambio pochi minuti più tardi e venendo rimpiazzato da Politano.

Insigne ha provato a rimanere in campo, pur zoppicante, ha addirittura tentato di calciare in porta, ma alla fine ha dato forfait. E ora c’è attesa per capire l’entità del problema muscolare che lo ha messo fuori causa.

Da valutare le condizioni a pochi giorni dall’impegno di Coppa Italia contro la Fiorentina, a cui Insigne rischia seriamente di non poter prendere parte.

Non il modo migliore per concludere la prima gara al ‘Maradona’ da giocatore del Toronto, che nelle scorse ore ha dato l’ufficialità del trasferimento di Insigne in Canada a partire dall’estate.

