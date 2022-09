Infront Premium Partner del Social Football Summit 2022

14-09-2022 12:25

Infront è una società del Wanda Sports Group, collega i tifosi e i consumatori ai più importanti eventi sportivi al mondo offrendo tutto quello di cui una partnership ha bisogno per il successo della sua attività.

Per l’edizione 2022 del Social Football Summit è stata ampliata la partnerhip tra il più importante evento della Football Industry in Italia e un’azienda di riferimento per il calcio nazionale e mondiale, grazie anche al naming dell’Innovation Park Infront, l’area espositiva dedicata alle soluzioni innovative per il mondo del calcio.

Quest’anno la due gironi romana si sposta alla fine settembre nell’affascinante cornice dello stadio Olimpico. Anticipato al 27 e 28 settembre a causa dei calendari calcistici completamente rinnovati per gli impegni del Mondiale FIFA in Qatar tra novembre e dicembre 2022.

Infront rinnova quest’anno la partnership con l’evento, sposando completamente l’intento di condivisione delle best practice a livello internazionale e di sviluppo di nuovi progetti per far crescere l’intera industry.

Grazie all’expertise internazionale nel mondo dello sport e del calcio in particolare, Infront è un partner strategico per sviluppare i temi dell’innovazione digitale ed è per questo che per questa edizione sarà anche naming partner dell’Innovation Park, l’area dedicata alle soluzioni innovative per il mondo del calcio.

“Il Social Football Summit è progressivamente diventato un evento irrinunciabile nel panorama dell’industria del calcio a livello italiano, ma anche internazionale”, esordisce così Alessandro Giacomini, Managing Director di Infront Italy, intervistato dal #SFS22.

Spiega anche come si è evoluta la collaborazione con l’evento:“Quest’anno, oltre a contribuire con contenuti e best practice del nostro gruppo a livello internazionale, abbiamo colto l’occasione per rafforzare la collaborazione sul tema dell’innovazione, che per noi è prioritaria. Oltre a essere naming partner dell’Innovation Park, saremo anche presenti con la nostra pubblicazione Brave New Sport, uno studio condotto da Infront negli ultimi due anni sui possibili scenari di sviluppo della sport industry. Il Summit rappresenta infatti per noi un momento di condivisione con i protagonisti di questo mercato, al fine di analizzare e comprendere i nuovi trend, portando il nostro contributo di azienda tra i leader internazionali nel marketing sportivo”.

Sul sito www.socialfootballsummit.com sono presenti tutte le informazioni riguardanti il programma e la modalità di partecipazione.

SOCIAL MEDIA SOCCER