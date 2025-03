Inghilterra, bufera su Redknapp: saluto nazista e durissimo attacco a Tuchel. L’accusa: “È una spia tedesca”

Accuse shock nei confronti di Tuchel da parte dell'ex allenatore del Tottenham che non ha mai accettato la decisione della Federazione di puntare su un ct straniero

Inghilterra sotto shock per il duro attacco di Harry Redknapp al nuovo ct dei Tre Leoni, il tedesco Thomas Tuchel. Già in passato il 78enne ex allenatore di Tottenham e West Ham non era stato tenero nei confronti del collega, ma questa volta è andato decisamente oltre e per giunta nel corso di un evento di beneficenza. “È una spia tedesca” ha accusato nel video amatoriale pubblicato in esclusiva dal Guardian.

Inghilterra, Redknapp contro Tuchel: che attacco

Diciamo la verità: a Tuchel è stata riservata un’accoglienza tutt’altro che calorosa soprattutto per via della rivalità tra Inghilterra e Germania. L’ultima accusa nei suoi confronti è arrivata da Harry Redknapp durante un evento di beneficenza che si è tenuto prima del doppio impegno dei Tre Leoni nelle qualificazioni Mondiali.

Il video delle parole dell’esperto allenatore, la cui ultima esperienza in panchina risale al 2017 al timone del Birmingham City, è stato diffuso solamente ieri sera dal Guardian, sollevando un polverone. Già, rivolgendosi ai presenti in sala Redknapp ha detto: “Sarò onesto con voi, penso che sia una spia tedesca. Davvero, è stato mandato lì per fot…ci”.

Saluto nazista e pioggia di critiche: che bufera

Redknapp non è riuscito a contenersi, proprio no. E continua nell’affondo: “A Tuchel è stato dato il compito di rovinare la squadra”. Poi con accento tedesco ha sollevato il braccio sinistro come a mimare il saluto nazista.

Lì per lì il pubblico ha reagito divertito alle parole dell’allenatore, su cui poi si è abbattuta una vera e propria bufera. Sin dal principio l’ex Tottenham si era dichiarato a contrario a ingaggiare un ct straniero: “Sono per avere un ct inglese” disse caldeggiando la candidatura dell’attuale manager del Newcastle Eddie Howe.

Tuchel ha risposto sul campo: Inghilterra subito vincente

Al momento nessuna replica da parte di Tuchel, che, però, ha lasciato parlare il campo. Sì, perché nelle prime due uscite alla guida dell’Inghilterra, ha centrato altrettante e convincenti vittorie mettendo subito le cose in chiaro nella corsa ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti.

I Tre Leoni hanno prima battuto 2-0 l’Albania, poi hanno fatto ancora meglio contro la Lettonia, spazzata via 3-0. Insomma, cinque gol fatti e zero subiti: l’ex tecnico di Chelsea e Bayern Monaco, terzo ct straniero della nazionale inglese dopo Sven-Göran Eriksson e Fabio Capello, è partito subito nel migliore dei modi. Con buona pace di Redknapp.