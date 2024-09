Inghilterra esclusa da Euro 2028? L'Uefa minaccia, mentre inizia il processo che fa tremare il Manchester City

Nazionale fuori dai grandi tornei e club esclusi dalle coppe continentali a causa dell'ente di controllo che il Governo vorrebbe sul calcio. Intanto inizia il processo a Guardiola.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Ma non era un Paradiso dorato? Non sono giorni facili per il calcio inglese. La Premier League è il campionato più visto in tutto il mondo, ma in questo momento le partite più importanti si giocano da un’altra parte. Negli uffici della Football Association, ad esempio, chiamata a dare risposte all’UEFA che – udite, udite – ha minacciato addirittura di escludere l’Inghilterra dagli Europei…casalinghi del 2028, assegnati proprio agli inglesi, alle altre ‘Home Nations’ del Regno Unito (Scozia, Galles e Irlanda del Nord) e alla vicina Irlanda. Ma anche in una località top secret, dove ha avuto inizio il processo tra Premier League e Manchester City, che rischia di spedire il club di Guardiola nel Championship. O forse ancora più in basso.

Euro 2028 e coppe europee: inglesi a rischio esclusione

Il motivo per cui l’Inghilterra rischia di rimanere fuori dal “suo” Europeo in casa? Semplice: la ventilata creazione di un ente governativo di controllo sul calcio, che dopo essere stata messa da parte dal Governo di Boris Johnson è tornata d’attualità nell’ultimo periodo. Un organo alle strette dipendenze delle istituzioni politiche, a cui i club dovrebbero dar conto prima di prendere ogni decisione in materia di politica estera e commerciale, adeguandosi alle richieste dall’alto anche in materia di diritti tv. Un’eccessiva influenza da parte dello Stato nelle vicende calcistiche inglesi, che non piace all’UEFA.

La lettera minatoria dell’UEFA che fa tremare l’Inghilterra

“Abbiamo regole chiare e specifiche per evitare ingerenze esterne, la sanzione definitiva porta all’esclusione dalla competizione“, si legge in una lettera dal sapore minatorio inviata dall’UEFA alla Football Association e alla segreteria del ministero della Cultura. “Abbiamo regole specifiche che proteggono dall’ingerenza dello Stato per garantire l’autonomia dello sport e l’equità della competizione sportiva“, prosegue la lettera che porta la firma di Theodore Theodoridis, segretario generale dell’UEFA e braccio destro di Alexander Ceferin. “La sanzione finale prevista sarebbe l’esclusione della federazione dalla UEFA e delle squadre dalla competizione”. Insomma, Nazionale fuori da Euro 2028 e club inglesi fuori dalle coppe.

Manchester City, via al processo voluto dalla Premier League

E a proposito di club che rischiano di rimanere fuori dal grande calcio, è iniziato in gran segreto (si fa per dire) il processo che vede il Manchester City sul banco degli imputati per ben 115 violazioni al regolamento nel periodo compreso tra il 2009 e il 2018, tra irregolarità finanziarie, informazioni false, mancato rispetto del Fair Play Finanziario e delle regole economiche della Premier League e, dulcis in fundo, non aver collaborato alle indagini, che si sono protratte per più di cinque anni: dal 2018 al 2023. Il dibattimento si svolge davanti a una commissione indipendente composta da tre membri. I tempi della sentenza? Inizio 2025. Il City, grande dominatrice degli ultimi campionati, rischia una penalizzazione epocale.