09-12-2022 15:00

L’ultimo quarto di finale di questi Mondiali (sabato 10 dicembre alle 20 all’Al Bayt Stadium di Al Khor) è anche uno dei confronti più affascinanti: Inghilterra-Francia è sfida storica, della Coppa del Mondo e non solo. Le due nazionali sono antiche rivali, pronte a giocarsi un posto nella semifinale contro la vincente di Portogallo-Marocco. I Bleus, a dispetto degli infortuni, stanno viaggiando a ritmi da rullo compressore e lo stesso si può dire della nazionale dei Tre Leoni, che forse non brilla più di tanto ma segna gol a grappoli, gara dopo gara.

Inghilterra-Francia, le parole di Southgate

Alla vigilia il tecnico inglese Gareth Southgate ha confessato di avere particolare rispetto non solo per Mbappé, ma anche per altre due stelle della Francia: “Mbappé è un giocatore di livello mondiale, ha già vissuto grandi momenti in questo torneo e nei precedenti. Ma non c’è solo lui. Griezmann è un giocatore fenomenale, ha superato le 70 partite in nazionale. Conosciamo anche Giroud e hanno ottimi centrocampisti. La Francia ha un’incredibile profondità di talento in ogni posizione, è un test enorme per noi, ma non vediamo davvero l’ora”. L’unico dubbio di Southgate riguarda le condizioni di Rice, influenzato: pronto Wilson al suo posto. Il Ct inglese riavrà a disposizione Sterling, di rientro dopo aver raggiunto la famiglia a Londra in seguito a un furto nella sua abitazione.

Inghilterra-Francia, la conferenza di Deschamps

Del match con gli inglesi ha parlato anche Didier Deschamps: “Abbiamo calma e serenità, le abbiamo avute dall’inizio della competizione. È un quarto di finale da giocare, che a noi porta solo felicità e piacere”, le parole distensive del Ct francese. “La velocità sarà una delle chiavi del match, anche se non sempre è sufficiente per segnare. È vero che gli inglesi hanno segnato molti gol nelle transizioni, ma questa non è la loro unica qualità. Noi meno forti sui calci piazzati? Non credo, anzi saremo ancora più vigili domani, visto che questo è uno dei punti di forza degli inglesi”. Quindi un invito a Mbappé: “Spesso gli avversari escogitano piani per farlo arrabbiare. Ma Kylian sarà sempre Kylian. Dovrà riguardare questa capacità di trovare soluzioni”. Capitolo formazione: stando ai rumors, dovrebbero scendere in campo gli stessi undici partiti contro la Polonia.

Inghilterra-Francia, i precedenti ai Mondiali

Sono due i precedenti ai Mondiali tra Inghilterra e Francia. Il primo è datato 20 luglio 1966 a Wembley, nell’ultima partita della fase a gironi di quel Mondiale: successo 2-0 per gli inglesi, con doppietta di Hunt. Quell’Inghilterra poi avrebbe vinto il torneo, unico successo internazionale della sua storia. Nuova sfida tra le due nazionali a Bilbao, il 16 giugno 1982, nel primo match del Mundial spagnolo. Anche in questo caso, successo inglese: 3-1, con reti di Robson (doppietta) e Mariner da una parte, di Soler dall’altra.

Inghilterra-Francia, orario tv e telecronaca

Il match tra Inghilterra e Francia sarà trasmesso su Rai Uno, con ampio pre e post partita. A raccontare in diretta la sfida per i telespettatori della rete ammiraglia sarà la coppia composta dal telecronista Alberto Rimedio e dal commentatore tecnico Antonio Di Gennaro. Il duello a distanza tra Kane, Bellingham, Foden da un lato e Mbappé, Giroud e Rabiot dall’altro promette di infiammare la prima serata Rai.