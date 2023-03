Inghilterra, Maguire: “Abbiamo i giocatori per vincere l’Europeo”

Il capitano inglese dopo il successo con l’Italia, analizza il girone di qualificazione e afferma a chiare lettere che l’obiettivo per il prossimo anno è vincere l’Europeo.

25-03-2023 22:14

Non usa mezzi termini il difensore dell’Inghilterra Harry Maguire che dopo il successo sull’Italia dello scorso giovedì afferma: “Se non vinciamo l’Europeo è un fallimento, abbiamo i giocatori per arrivare in fondo”.

“Nella mia carriera ci sono andato vicino tre volte, anche al Mondiale abbiamo giocato bene ma siamo stati eliminati da una buona Francia, se quella gara la ripetiamo 10 volte credo che ne perdiamo poche, tuttavia negli anni hanno dimostrato di fare meglio dell’Inghilterra arrivando spesso fino in fondo. Ad ogni modo dobbiamo prima qualificarci, siamo partiti bene ma questo è un girone difficile, dovremo fare attenzione fino all’ultimo”.