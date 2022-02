Insigne, l’agente: “Con Mancini e la Nazionale nessun problema”

07-02-2022 23:08

Nonostante il trasferimento oltreoceano, Lorenzo Insigne continuerà ad essere uno dei punti fermi della Nazionale di Roberto Mancini.

È questo ciò che ha ribadito a Gr Parlamento l’agente del calciatore Andrea D’Amico, sicuro che la punta partenopea manterrà un forte dialogo con l’allenatore azzurro.

“Il trasferimento di Insigne nel campionato nordamericano non crea nessun problema a Mancini. Il ragazzo ha parlato con il ct della Nazionale prima di prendere questa decisione. Anche e soprattutto perché è uno dei giocatori più rappresentativi della squadra azzurra” ha svelato il procuratore prima di raccontare come è diventata concreta la pista canadese.

“L’idea è nata dopo l’Europeo. Col presidente Manning abbiamo stabilito delle priorità, Lorenzo era la prima. Se Insigne aveva altre offerte? Non sono il suo agente, ma so che c’erano diverse squadre interessate. Nessuna offerta però, per quantità e qualità, era paragonabile a quella del Toronto” ha affermato risoluto D’Amico.

