Insigne si prende l'Italia, Napoli vuole spiegazioni: che bufera

Solitamente accadeva il contrario: osannato in casa e criticato in Nazionale, dove non tutti vedevano di buon occhio che indossasse la maglia numero 10 ma per Lorenzo Insigne si è ribaltato il mondo in pochi giorni. Con l’Italia di Mancini sta diventando sempre più leader e protagonista (ieri assist e gol contro la Repubblica Ceca nel giorno del suo 30esimo compleanno) mentre a Napoli ancora si interrogano su cosa sia successo la sera di Napoli-Verona quando il capitano e i suoi compagni hanno gettato alle ortiche la qualificazione in Champions League con una prova inqualificabile.

Da quel giorno i tifosi del Napoli ancora non si sono ripresi del tutto dalla delusione ma soprattutto aspettano chiarimenti e spiegazioni, mai arrivate e non solo per il silenzio stampa del club. Circolano voci incontrollate su presunti ammutinamenti per mancati premi concessi da De Laurentiis e la rabbia cresce nel vedere come Insigne invece abbia trascinato l’Italia tornando ad essere il campione che è.

I tifosi del Napoli offesi con Insigne

Dopo la prova con l’Italia fioccano le reazioni sui social: “Ci fosse stato uno dei nostri presunti campioni che avesse almeno chiesto scusa ai tifosi dopo il Verona. Solo messaggini d’addio al Vate del 4-1-5, sorrisi e impegno per le nazionali… Quaquaraquà” o anche: “Non mi interessa che Insigne sia stato il migliore dell’Italia ieri … Dopo Verona li ho schifati TUTTI”, oppure: “Corsa, voglia, impegno, il tutto condito da tanta tecnica: grandissima prestazione di Insigne. Peccato con l’azzurro sbagliato”.

Napoli non perdona: “Insigne è lo stesso che giocato nel Napoli qualche settimana fa contro il Verona?” o anche: “Ma vuoi vedere che avrà avuto un vuoto di memoria qualche settimana fa Insigne?… s’era scurdato comme se jucava o pallone”, oppure: “se si fosse impegnato così contro il Verona il Napoli sarebbe in Champions“.

Il web è impietoso: “Tutto questo, compresa la grande stagione, mettono in evidenza qualcosa di brutto e scandaloso avvenuto quella domenica sera li!” o anche: “E che avevano passato col Verona? Io aspetto spiegazioni” e ancora: “Col Verona invece era in vacanza, il capitano!!” e infine: “Eh beh, sai, qui non aveva preso multe (qui, se fomenti un ammutinamento, vai fuori dai c…)!

SPORTEVAI | 05-06-2021 08:53