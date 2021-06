Euro 2020, l'Italia è pronta: schiantata anche la Repubblica Ceca

L’Italia di Roberto Mancini dà spettacolo al Dall’Ara travolgendo per 4-0 la Repubblica Ceca nell’ultima amichevole di preparazione in vista di Euro 2020. Gli Azzurri, dopo il 7-0 a San Marino, si impongono con una goleada anche a Bologna grazie alle reti di Immobile, Barella, Insigne e Berardi, e ora mettono nel mirino la Turchia, la rivale della partita d’apertura degli Europei, in programma tra una settimana a Roma.

Bene la difesa, promosso a pieni voti il tridente Berardi-Immobile-Insigne. Soprattutto l’attaccante del Napoli conferma di essere particolarmente in forma.

LA GARA

Al Dall’Ara gli Azzurri prendono fin da subito in mano il pallino del gioco. C’è un brivido al 18′ quando Bonucci resta a terra per un problema al ginocchio, ma il centrale della Juve torna subito in campo.

Al 23′ Italia avanti: Brabec sbaglia il rinvio di testa, palla a Immobile che con un diagonale sporcato da Celustka batte il portiere ceco Pavlenka. I cechi faticano a reagire, e Immobile al 28′ sfiora il raddoppio. Prima dell’intervallo il 2-0: Barella raddoppia fortunosamente, con una conclusione ciabattata che si trasforma in un pallonetto letale dopo la deviazione di Boril.

Nella ripresa la Repubblica Ceca prova ad alzare il baricentro, l’Italia punge ancora con Berardi e Insigne. Mancini butta nella mischia Cristante, Emerson Palmieri e Acerbi per Jorginho, Spinazzola e Chiellini. Al 66′ Insigne firma il tris su pregevole assist di Immobile, al 73′ l’Italia dilaga con Berardi, innescato da Insigne.

Mancini dà spazio nel finale anche a Chiesa e Raspadori, l’Italia gestisce con sicurezza e chiude senza subire gol.

OMNISPORT | 04-06-2021 22:39