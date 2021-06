Euro 2020: azzurri impegnati in amichevole con la Repubblica Ceca

Tempo di nuovi impegni, per la Nazionale del ct Roberto Mancini, in vista del debutto agli Europei. Gli azzurri hanno lasciato il centro tecnico di Coverciano per raggiungere la stazione di Campo di Marte e raggiungere, in treno, Bologna dove venerdì sera è in calendario l’amichevole con la Repubblica Ceca (ore 20,45, diretta su Rai1), ultimo test ufficiale prima del debutto ai Campionati europei fra una settimana a Roma contro la Turchia.

Euro 2020: le condizioni di Verratti e Sensi

Da rilevare, due assenze importanti nella lista dei convocati: i centrocampisti Marco Verratti e Stefano Sensi, rimasti a Coverciano per seguire le terapie previste: il primo per l’infortunio al ginocchio rimediato lo scorso mese con il proprio club, il secondo per il risentimento agli adduttori accusato durante l’allenamento, che mette a serio rischio la sua disponibilità per Euro 2020 (pronto Pessina già aggregato come riserva) e segue il problema alla coscia destra subito a fine maggio con l’Inter nella sfida con l’Udinese.

Gli azzurri faranno subito rientro a Firenze e sabato mattina, nel centro federale, disputeranno una gara di allenamento con l’Under 20.

VIRGILIO SPORT | 04-06-2021 14:11