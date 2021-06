Euro 2020, la notizia più amara per Sensi: la decisione dell'Italia

Sembrava dovessero servire alcune ore di tempo, invece la decisione è arrivata in anticipo rispetto al previsto. E, purtroppo, è la più temuta. Stefano Sensi, infatti, non potrà prendere parte agli Europei con la maglia della Nazionale italiana. Al suo posto, come previsto, Roberto Mancini inserirà nella lista dei giocatori a sua disposizione Matteo Pessina.

Sensi era rientrato nei 26 convocati del ct perché ormai finalmente guarito dai problemi muscolari che lo hanno falcidiato da ormai due anni. Proprio uno di questi, però, gli farà perdere la kermesse continentale: il centrocampista nerazzurro, infatti, si è arreso ad un nuovo problema simile ai precedenti, questa volta agli adduttori.

Sensi era ritenuto da Mancini l’alternativa ideale al titolare Jorginho, tanto da averlo inizialmente preferito all’atalantino Pessina. Ancora una volta, però, ci si è messa la sfortuna. Che sembra essersi accanita sul centrocampista esploso con la maglia del Sassuolo: da quando è all’Inter è rimasto fuori per infortunio per una durata complessiva di ben 218 giorni.

Il debutto dell’Italia a Euro 2020, nella partita contro la Turchia, è lontano solo otto giorni. Quella era la data limite entro cui il ct Mancini avrebbe potuto prendere una decisione. Il fatto che sia stata così anticipata, però, conferma che per Sensi purtroppo le speranze di un recupero in extremis sono già state escluse.

Nell’arco di questa intera stagione, Sensi aveva giocato solo 21 partite tra Serie A, Coppa Italia e Champions League per un minutaggio totale di 635 minuti.

OMNISPORT | 03-06-2021 22:10