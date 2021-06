Italia, già un grattacapo per Mancini: si ferma Sensi

Arriva già un grattacapo per il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini. Uno dei giocatori scelti per far parte di Euro 2020, infatti, si è fermato in allenamento. Le sue condizioni sono ancora da valutare, ed accadrà nelle prossime ore. L’apprensione è però molta, visto che il giocatore in questione risponde al nome di Stefano Sensi.

Il centrocampista dell’Inter è stato infatti inserito dal ct dell’Italia nell’elenco dei giocatori a sua disposizione per gli Europei, nonostante una lunga serie di problemi fisici che lo affligge da tempo. Mancini lo ritiene l’alternativa ideale al titolare Jorginho, tanto da averlo preferito all’atalantino Pessina.

Ora la novità più temuta: un risentimento muscolare, precisamente agli adduttori. Sono due anni che Sensi lotta in maniera praticamente costante con noie muscolari di vario tipo, ma si era ormai ripreso ed era stato valutato in uno stato di forma adatto per far parte dell’Italia all’Europeo.

La situazione sarà chiarita nel giro di poche ore, anche perché il debutto con la Turchia è lontano solo otto giorni. E, nel caso in cui la situazione non fosse risolta, Mancini farebbe in tempo a richiamare proprio Pessina.

OMNISPORT | 03-06-2021 20:35