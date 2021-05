Elongazione muscolare per Sensi: in dubbio per gli Europei

Durante l’ultima sfida di campionato tra Inter e Udinese, Stefano Sensi ha rimediato l’ennesimo stop della sua tribolatissima stagione. La partita del regista ex Sassuolo è durata appena 39′ prima del forfait che ha spinto Antonio Conte ad inserire nella mischia Eriksen, poi autore del 2-0 su punizione.

Questa mattina il classe 1995 si è sottoposto agli esami strumentali per quantificare l’entità del danno soprattutto in vista degli Europei che scattano tra poco meno di tre settimane.

Il referto medico parla di elongazione all’adduttore e condizioni da valutare in vista della rassegna continentale che scatta l’11 giugno. Il centrocampista dell’Inter partirà comunque per il ritiro della nazionale che si svolgerà in Sardegna.

24-05-2021