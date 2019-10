Instagram, l'ilarità degli anti-juventini per il video ambiguo

Che giochi o meno, Cristiano Ronaldo non fa che attirare l’attenzione degli appassionati di calcio (e non solo), specie sui social network. La Juventus lo sa e sfrutta l’immagine del suo fuoriclasse per far crescere i suoi numeri sulle piattaforme web. L’ultimo esempio è dato da un video pubblicato sull’account Instagram del club bianconero: la clip, della durata di pochi secondi, vede CR7 danzare nell’area dell’Inter durante l’ultima gara di campionato.

LA CRISTIANO DANCE. Finte e doppi passi a ripetizione per il portoghese, che la Juventus presenta così: “Riuscite a imparare la ‘Cristiano dance’?”. Il video, però, si conclude con Ronaldo che, dopo la serie di finte e controfinte, non riesce a superare la difesa interista e scarica la palla (con il tacco) all’indietro per Miralem Pjanic.

Un finale, questo, che nei commenti ha scatenato le critiche e l’ilarità degli anti-juventini. “E alla fine la dà indietro, tanto ballare per nulla”, scrive Carlos, “Ballare? Ma se non ha il coraggio di andare in area? Lo hanno fatto scappare”, spiega Naza. “A cosa è servito?” si chiede Satta, “Totalmente inutile” aggiunge Khan, mentre Eoghandwane spiega che “Devi superare davvero il difensore se vuoi impressionare qualcuno”.

Thanos, infine, allarga il discorso alla presenza stessa di Ronaldo nella Juventus: “Tutto questo è completamento senza senso, così come il suo trasferimento alla Juventus. La Juve era meglio senza CR7 e questo prova quanto sia sopravvalutato e assolutamente lontano dal livello di Messi”.

MEGLIO DI PELE’. Mentre su Instagram torna dunque il paragone tra Ronaldo e l’argentino, Jorge Mendes, agente e amico di CR7, scomoda addirittura Pelè, affermando a Tuttosport che il suo assistito avrebbe superato il brasiliano.

Secondo Mendes, sono i numeri a parlare. “Non mentono mai e illuminano il modo schiacciante con cui Cristiano frantuma i record – ha dichiarato il potente procuratore – , che lo elevano alla categoria del miglior giocatore della storia del calcio e con una grande differenza rispetto al secondo per tutto quello che ha ottenuto nei club che ha rappresentato in Inghilterra, Spagna, Italia e anche con la Nazionale. Con Ronaldo il Portogallo ha già disputato tre finali, vincendone due”.

Visualizza questo post su Instagram Can you learn the @cristiano dance? 🔥🔥🔥 #InterJuve #CR7JUVE Un post condiviso da Juventus Football Club (@juventus) in data: 15 Ott 2019 alle ore 9:17 PDT

SPORTEVAI | 16-10-2019 10:12