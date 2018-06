Insulti a Marchisio per il post sui rifugiati

Insulti a Claudio Marchisio per un post su Instagram in favore dei rifugiati. Il centrocampista della Juventus ha deciso di appoggiare la campagna dell'Onu a favore dei rifugiati: come lui Francesco Totti, Alessandro Gassman e altri vip del mondo dello sport e del pallone.

Il suo profilo twitter è stato subissato di commenti per lo più negativi o da veri e propri insulti. "Buonista", "Facile parlare e fare i moralisti quando si è milionari", "Ma pure tu? Basta propaganda, avete rotto, visto che sei milionario e stai dalla parte dei rifugiati, dalli a loro i soldi, tu a differenza di molti italiani che fanno la fame li hai", "Ospitali a casa sua" le reazioni più civili e riportabili. Non sono mancati in ogni caso commenti di supporto al centrocampista bianconero, apprezzato per il suo coraggio.

Questo il messaggio di Marchisio, immortalato con con il cartello #WithRefugees per supportare la campagna dell'Unhcr, l'Agenzia Onu per i Rifugiati: "Guerre e violenza costringono ogni giorno migliaia di famiglie ad abbandonare le proprie case e ad affrontare pericolosi viaggi alla ricerca di protezione, dignità e un futuro per i propri figli. Io credo sia il momento di chiedere ai leader mondiali delle soluzioni concrete e di stare dalla parte dei più deboli. E tu da che parte stai?".

Marchisio potrebbe lasciare la Vecchia Signora in estate: suo padre e agente Stefano in un'intervista a IlBianconero.com ha spiegato così la sua situazione. "L'auspicio è quello di rimanere alla Juventus, lui vorrebbe restare. Tuttavia la Juve, nei fatti, l'ha trattato come l'ultimo dei centrocampisti e adesso bisogna vedere. Se ci sarà la volontà da parte della società di fare altre valutazioni, noi agiremo di conseguenza. Sta alla Juve".

