Insulti razzisti a Koulibaly: "Hai detto scimmia? Vieni qui a dirmelo"

La bella partita tra Fiorentina e Napoli, incerta fino all’ultimo secondo, è stata rovinata dall’ennesimo episodio di stampo razzista che purtroppo interessa il mondo del calcio: stavolta, a ricevere spregevoli insulti, sono stati Kalidou Koulibaly, Zambo Anguissa e Victor Osimhen.

Come riportato da DAZN, i tre giocatori azzurri sono stati bersagliati da alcuni tifosi viola con degli ululati subito dopo il triplice fischio dell’arbitro Sozza: Osimhen, in particolare, avrebbe reagito verbalmente. “Continuate, continuate”.

Ma la vergogna non è finita qui: dopo aver svolto l’intervista, all’altezza del tunnel che porta agli spogliatoi, Koulibaly ha ascoltato dagli spalti un epiteto rivolto a lui che lo ha indotto a rispondere in forte senso di sfida, stufo di essere il bersaglio di questi incivili. “Hai detto scimmia? Vieni qui a dirmelo”.

Purtroppo, come risaputo, non è la prima volta che Koulibaly riceve un trattamento del genere nel corso della sua avventura in Italia. Da capire se saranno presi dei seri provvedimenti o se tutto finirà – colpevolmente – nel dimenticatoio.

OMNISPORT | 03-10-2021 20:59