Inter a Oaktree, ecco chi sarà il nuovo presidente nerazzurro e quando sarà eletto

Il club ha fretta di tornare operativo: bisognerà attendere il nuovo cda che farà da spartiacque tra il passato cinese e il domani targato Oaktree

Il futuro non è ancora iniziato in casa Inter. Il club vive una fase di stallo in attesa del nuovo consiglio d’amministrazione che consentirà alla dirigenza di tornare operativa e sbloccare le operazioni di mercato e soprattutto i rinnovi, in primis quello di Lautaro Martinez. Dunque, l’assemblea degli azionisti farà da spartiacque tra il passato cinese targato Suning e il domani americano griffato Oaktree.

Da Suning a Oaktree: quando l’Inter potrà tornare pienamente operativa

Dalla seconda stella alla fine dell’era Zhang: è stata una primavera rovente quella che ha scandito le ultime settimane del club di viale della Liberazione. In questo momenti gli ad Marotta e Antonello, per quanto sempre al servizio dell’Inter, possono limitarsi soltanto all’ordinaria amministrazione. Affinché la situazione si sblocchi è necessario attendere l’assemblea degli azionisti. La Gazzetta dello Sport spiega che a convocarla dovrebbe essere proprio Zhang, che è formalmente ancora il presidente.

Inter, quando e come sarà convocato il consiglio d’amministrazione

C’è, però, anche un’altra strada da percorrere ed è l’ipotesi più plausibile. Secondo lo statuto del club nerazzurro, infatti, il cda potrebbe essere convocato 15 giorni dopo l’invio di una Pec a tutti gli azionisti. Se si dovesse optare per questo tipo di soluzione, allora l’assemblea straordinaria dei soci potrebbe andare in scena la prima o la seconda settimana di giugno. C’è ovviamente fretta di accelerare i tempi per permettere all’Inter di tornare alla normalità e risolvere al più presto casi spinosi come ad esempio il non facile rinnovo di capitan Lautaro Martinez, nominato mvp del campionato.

Chi sarà il nuovo presidente dell’Inter che succederà a Zhang

Nella cena di mercoledì gli amministratori delegati Marotta e Antonello hanno avuto rassicurazioni sul futuro da parte di Oaktree, che non ha intenzione di essere a Milano soltanto di passaggio. La Rosea rivela che faranno parte del nuovo cda due figure di rilievo del fondo americano: Alejandro Cano, co-head of Europe per Oaktree’s global opportunities strategy, e Katherine Ralph, Oaktree’s global opportunities strategy managing director. Quindi, la questione presidente. Chi succederà a Zhang? Da quanto filtra, dovrebbe essere un uomo di Oaktree, che non abiterà a Milano.