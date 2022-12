Inter, Acerbi ci crede: "Se battiamo il Napoli.."

07-12-2022 13:17

Francesco Acerbi, da qualche mese all’Inter, ha parlato in queste settimane di nuova preparazione in un’intervista a Corriere dello Sport.

Il difensiore ci crede ancora allo scudetto: «Certo, se vinciamo contro il Napoli»

E poi: «È una partita da dentro o fuori. Ci giochiamo tutto a gennaio, perché, a differenza della prima parte di campionato, non ci sarà più tempo per recuperare e non potremo più sbagliare. Il Napoli, finora, ha fatto cose impensabili. Dopo la sosta, però, le cose possono cambiare. E lo dico per esperienza personale, basti pensare alla Lazio pre e post Covid. Fino allo stop eravamo ingiocabili. Poi sappiamo come è andata a finire…».

E sul suo futuro: «Anche l’Inter mi è venuta incontro, altrimenti non sarei venuto. Ma la realtà è che se ho ancora due anni di contratto con la Lazio è perché ho un certo valore, anche se ho 35 anni».