Inter, ag. Bastoni: "Lui vorrebbe rimanere, poi il mercato..."

04-06-2022 11:47

L’Inter ha bisogno di almeno una cessione eccellente per poter operare sul mercato in entrata, e il prescelto per la cessione sembra ormai essere il giovane centrale Alessandro Bastoni, futuro perno della nazionale italiana.

Il ragazzo vorrebbe rimanere, ma spesso le esigenze di mercato vanno sopra tutto. A parlare della sua situazione ci ha pensato il procuratore, Tullio Tinti:

“Certamente è super tifosi della squadra in cui gioca, e dunque sta volentieri all’Inter. Tuttavia è allo stesso tempo un professionista, il calcio è così e serve sapersi adeguare. Detto questo è contentissimo di giocare nell’Inter, ha la maglia sulla pelle”.