Inter, agente Radu: "Cremonese un'opzione"

04-06-2022 18:41

L’agente del portiere dell’Inter Ionut Radu, a l’Interista.it, ha parlato del futuro del suo assistito. Queste le dichiarazioni di Oscar Damiani: “Per la sua crescita è bene che vada a giocare e faccia delle esperienze da titolare o che comunque vada in un ambiente dove può giocarsela alla pari”.

Come ha rivelato Damiani, le opzioni non mancano: “Ci sono tante squadre interessate, non faccio nomi, ma posso dire che è richiesto soprattutto in Francia e in Italia, specialmente dalle neopromosse. Cremonese? Può essere un’opzione“.