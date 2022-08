Inter, Akanji vuole i nerazzurri e si sacrifica: si può chiudere

15-08-2022 12:55

Buona la prima per l’Inter in campionato, ma Simone Inzaghi vuole di più. La vittoria contro il Lecce all’ultimo secondo non ha soddisfatto il tecnico nerazzurro, che nel post partita si è sfogato lanciando un messaggio alla società. L’ex allenatore della Lazio infatti spera di ricevere qualche regalo sul mercato prima della chiusura.

Inter, Simone Inzaghi ha parlato chiaro

Dopo Lecce-Inter, Inzaghi è stato chiaro: “Non mi va di sorridere pensando al mercato, perché tutti i club sono sui giornali per nomi in entrata e noi solo per le cessioni”.

“Di mercato se n’è parlato tanto – ha precisato Inzaghi -, la squadra deve rimanere questa: ci manca un centrale al posto di Ranocchia, e la società sta provvedendo a prenderlo. Ora abbiamo solo De Vrij e un ragazzo della Primavera”.

Inter, la mossa di Akanji che aiuta i nerazzurri

Marotta è quindi concentrato specialmente in difesa, con un giocatore su tutti nel mirino che non vede l’ora di giocare nell’Inter. Si tratta di Akanji, difensore del Borussia Dortmund, che per volare a Milano è pronto è pronto a dire sì al rinnovo – sin qui rifiutato – proposto dal club tedesco per approdare subito in prestito ai nerazzurri. I gialloneri, come riporta La Gazzetta dello Sport, vogliono 20 milioni per il giocatore svizzero ma l’Inter, conscia del fatto che il 27enne andrà in scadenza a giugno 2023, chiede di abbassare le pretese.

Inter, l’alternativa ad Akanji è Acerbi

Inzaghi non vuole cessioni, la squadra non deve essere toccata. Il tecnico ha però ribadito che serve un sostituto di Ranocchia e Akanji è al momento in pole. Qualora la trattativa col Borussia Dortmund dovesse complicarsi, l’Inter avrebbe individuato in Acerbi l’alternativa. Il difensore della Nazionale è fuori rosa nella Lazio e sarebbe contento di ritrovare Inzaghi, con cui ha trascorso tre anni insieme in maglia biancoceleste.

