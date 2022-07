Inter al lavoro: iniziato il ritiro

06-07-2022 17:23

È ripartita oggi, dal Suning Center, la nuova stagione dell’Inter. Per il momento manca ancora gran parte del gruppo, su tutti Lukaku e Lautaro che arriveranno il 10 a Milano: intanto però staff e alcuni giocatori hanno ripreso, anche se a ritmi blandi, a lavorare.

Tra i presenti, pochi big. Avvistato Raoul Bellanova che è solo passato per la firma e le foto ufficiali. Oggi, comunque, allenamento tranquillo e seduta leggera fatta di solo di risveglio muscolare. Tra i presenti Gagliardini ma anche Mkhitaryan.

In allenamento anche Handanovic, Onana, Darmian, Asllani e D’Ambrosio e diversi giocatori di rientro dai prestiti come Pinamonti o alcuni giovani della primavera. Tanta attenzione per Bellanova che si è fermato anche a firmare qualche autografo.

Grossa attesa per Lukaku che però prima di venerdì, quando partirà il mini-ritiro estivo ad Appiano non arriverà. Domenica è atteso anche l’arrivo di Skriniar, ma tutto dipende dalla trattativa in corso con il Psg.

In questi giorni, la dirigenza nerazzurra si aspetta infatti un rilancio da parte dei francesi: una offerta sbloccherebbe anche il mercato dei difensori