02-01-2023 18:08

Non arrivano buone notizie per l’Inter, con Simone Inzaghi che in questo inizio di 2023 dovrà rinunciare a un top player della squadra: Marcelo Brozovic infatti ha riportato una distrazione muscolare al soleo sinistro.

Salvo clamorose sorprese, Marcelo Brozovic sarà out con il Napoli e, quasi sicuramente, anche con il Monza.