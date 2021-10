Inter, Andrea Accinelli nuovo direttore finanziario

L’Inter saluta un nuovo ingresso in società.

Come anticipa ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, Andrea Accinelli è il nuovo direttore finanziario del club nerazzurro.L’annuncio ufficiale da parte della società arriverà nelle prossime ore e Accinelli sarà subito operativo

Laureato alla Bocconi in Business Administration con diverse esperienze manageriali in più settori diversi, Accinelli colma il vuoto lasciato da Tim Williams, passato alla società di crowdfunding Tifosy.

La nomina si inserisce in un momento molto intenso per l’area finanziaria dell’Inter guidata dall’amministratore delegato Alessandro Antonello, che tra fine e novembre e metà dicembre sarà chiamata a rinegoziare i due bond in scadenza, per un totale di 400 milioni di euro.

OMNISPORT | 02-10-2021 10:27