Inter: Antonio Conte non ci sta e si sfoga dopo il match

“Penso che nelle due partite avremmo meritato molto di più. Stasera a livello di prestazione ho pochissimo da rimproverare ai ragazzi”, Antonio Conte è battagliero dopo il match che ha sancito l’eliminazione dell’Inter dalla Coppa Italia.

“Questa è la strada giusta. Abbiamo creato tanto, forse potevamo essere più cattivi sotto porta ma ho visto delle parate di Ospina strepitose. Dispiace per il gol subito, è stata una leggerezza che potevamo evitare. La partita l’abbiamo fatta noi, in lungo e in largo”, sono le parole del mister leccese.

Conte si altera quando gli chiedono della prestazione di Eriksen: “Eriksen nel 3-5-2? In realtà abbiamo giocato con il 3-4-1-2. Poi magari in tv si vede un’altra cosa. Guardate che oggi ha giocato trequartista, non deve fare tanti metri. E sono soddisfatto, magari dalla panchina ho visto un’altra partita. È stato determinante, poteva anche fare un altro gol. Mi sembra che sia solo una nota positiva”.

Secondo il tecnico nerazzurro la squadra ha dato segnali importanti: “Vedo il bicchiere mezzo pieno, abbiamo creato tanto. Ospina è stato il migliore in campo. Si può migliorare in tutto, però ho veramente poco da rimproverare a livello di prestazione, voglia e determinazione. I ragazzi avrebbero meritato di giocare la finale per quello che s’è visto nelle due partite. il Napoli ha giocato una partita chiusa, quando trovi questo tipo di situazioni non è mai facile per i centrocampisti. Nonostante il loro atteggiamento, abbiamo fatto tanto. Abbiamo step da fare ma questa è la strada, l’Inter oggi ha fatto un’ottima partita in tutte le fasi. Dominare il Napoli non è facile”.

SPORTAL.IT | 14-06-2020 09:00