Inter, archiviato il procedimento sull’iscrizione al campionato: l’esposto dei tifosi della Juve è “infondato”

I pm di Milano, Roberta Amadeo e Pasquale Addesso, hanno chiesto l'archiviazione dell'indagine in merito alla regolare iscrizione dell'Inter all'ultimo campionato dopo l'esposto di Fondazione Jdentità Bianconera

Nulla di fatto, si chiude di fatto così il procedimento ai danni dell’Inter che era nato dopo un esposto da parte di un gruppo dei tifosi della Juventus che metteva in dubbio la regolare iscrizione dei nerazzurri all’ultimo campionato poi vinto dalla squadra di Simone Inzaghi.

La decisione dei pm di Milano

Secondo i pubblici ministeri che hanno avuto tra le mani l’esposto che riguardava l’Inter non c’è nessuno stato di insolvenza e c’è l’assenza di qualsiasi retato. I pm di Milano, Roberta Amadeo e Pasquale Addesso, hanno chiesto l’archiviazione dell’indagine dopo un esposto presentato dalla Fondazione Jdentità Bianconera lo scorso aprile. A riportarlo è l’Ansa che rivela che secondo i pubblici ministeri che hanno analizzato la situazione economico finanziaria dell’Inter, il club “continua a svolere la proprietà attività secondo il principio della continuità aziendale in quanto il management non ha ritenuto sinora necessario il ricorso agli strumenti normativi previsti per la crisi di impresa”.

Inoltre non sono neanche emerse “condotte di ostacolo all’esercizio dell’attività di vigilanza della Covisoc”, l’organo che controlla i bilanci e i conti della società professionistica. La procura dunque non ha ravvisato la necessità du ulteriori indagini in quanto “il quadro probatorio acquisito è univoco nell’assenza e nella infondatezza delle accuse”.

L’esposto di Fondazione Jdentità Bianconera

Tutto è cominciato lo scorso 5 aprile quando la Fondazione Jdentità Bianconera ha presentato un esposto nel quale metteva in dubbio uno dei principi fondamentali per l’iscrizione al campionato, quello della “continuità aziendale”. Secondo il gruppo di avvocati di fede bianconera, l’Inter non avrebbe rispettato i requisiti minimi per l’iscrizione al campionato in quando i documenti presentati evidenziavano che la lettera di “patronage” della società Grand Tower non rappresentava una garanzia sufficiente in quanto la stessa non ha mai presentato un bilancio.

Inter e l’esposto: cosa succede ora

La decisione da parte dei pm di Milano potrebbe mettere la parola fine su questa vicenda, la Fondazione ha presentato l’esposto non solo alla Procura di Milano ma anche alla Covisoc e alla stessa Figc. Allo stato attuale però sembra improbabile che Covisoc e Federazione possano muoversi in maniera diversa e opposta rispetto a quanto fatto dalla magistratura ordinaria.