21-02-2022 10:37

Lo 0-2 dell‘Inter in casa con il Sassuolo pone fine a una striscia positiva di 32 partite in casa con almeno un gol all’attivo per i nerazzurri. La scarsa vena realizzativa di Sanchez, Dzeko e Lautaro ha permesso agli emiliani di uscire da San Siro con la porta inviolata, complici pure alcune ottime parate di Consigli. L’ultima volta che l‘Inter non aveva segnato in casa risaliva al luglio 2020, 0-0 con la Fiorentina.

OMNISPORT