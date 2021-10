Inter, Bastoni: "Eriksen ci ha detto 'Sto bene, ho solo dormito 5' "

Sono passati ormai quattro mesi da quel pomeriggio spaventoso in cui il centrocampista danese Christian Eriksen perse conoscenza ad Euro 2020 nel match tra Danimarca e Finlandia.

Scene terribili, che però adesso fortunatamente rappresentano solo un brutto ricordo.

A tranquillizzare tutti sulle sue condizioni e su quanto accaduto è stato lo stesso centrocampista dell’Inter, come rivelato dal compagno di squadra Alessandro Bastoni durante una diretta Twitch con Gli Autogol: “L’ho sentito dopo l’incidente, eravamo tutti preoccupati. Adesso lo lasciamo tranquillo e aspettiamo ma è stato bello averlo rivisto ad Appiano quando è venuto a salutarci. È stato lui a tranquillizzare noi, ci ha detto ‘Sto bene, ho dormito solo 5 minuti ma vado avanti'”, le parole del difensore nerazzurro.

Eriksen, ricordiamo, è tornato in Italia lo scorso 4 agosto e ha fatto visita alla Pinetina dove ha saluto e tranquillizzato compagni di squadra e staff tecnico sulle sue condizioni di salute. Il calciatore danese non potrà comunque rientrare in campo prima di sei mesi da quando ha avuto l’arresto cardiaco e potrà farlo in Italia solo se sarà autorizzata la rimozione del defibrillatore sottocutaneo, inserito in occasione dell’intervento chirurgico successivo al malore.

OMNISPORT | 14-10-2021 15:21