Il difensore dell’Inter in conferenza stampa: “C'è la consapevolezza che è una grande occasione, l'Inter non arrivava ai quarti di Champions da 12 anni”

10-04-2023 21:22

In occasione della conferenza stampa della viglia del big match di Champions League tra Benfica ed Inter, anche il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha preso la parola ed ha commentato la gara.

Le parole di Bastoni: “C’è la consapevolezza che è una grande occasione. L’Inter non arrivava ai quarti di Champions da 12 anni. C’è tensione e agitazione. E’ un match fondamentale, ma mi piace ricordare che è una partita di calcio da affrontare con la gioia e l’amore che proviamo per questo sport”.

Un commento poi su Champions e campionato: “Sono due competizioni diverse. In campionato abbiamo sprecato diverse occasioni, ma non abbiamo mai sbagliato atteggiamento o approccio alla gara. Domani sarà una grande occasione in Champions e dovremo metterci la giusta cattiveria”.

Prosegue Bastoni: “Nel calcio di oggi il reparto difensivo è formato da tutta la squadra. La fase difensiva parte dagli attaccanti. Il Benfica ha un bagaglio offensivo di qualità, ma non temiamo nessuno. Come non abbiamo temuto Bayern, Barcellona e Porto. Dovremo stare stetti e compatti e difendere tutti insieme per metterli in difficoltà”

Il difensore dei nerazzurri: “E’ una gara che ci può dare tanto a livello mentale visto che in campionato non stiamo raccogliendo quello che meritiamo. Può darci energie fisiche e mentali”.

Un commento poi sulle proprie sensazioni: “Sto affrontando con serenità il momento. Ho consapevolezza, concentrazione e serenità. Del rinnovo se ne sta occupando il mio procuratore e non sento alcun fastidio”.

Conclude poi il difensore della Nazionale: ”Non ci sono spiegazioni da dare. Abbiamo creato molto e sprecato tante occasioni. Internamente dopo ogni gara analizziamo quello che è successo. E abbiamo capito che non abbiamo sbagliato molto nell’atteggiamento e arriviamo sereni a questo match”.