Che si debba gettare acqua sul fuoco lo stanno capendo tutti in casa Inter, anche se nessuno si illude. In casa-Barcellona stanno facendo di tutto per soffiarci, su quel fuoco, alimentando polemiche anche al di là delle vicende arbitrali e dei presunti errori dello sloveno Vincic nel match di martedì sera al Meazza.

I quotidiani iberici stanno montando già la gara di ritorno di martedì al Camp Nou, alimentando una vera e propria campagna d’odio nei confronti dell’Inter che sa già che sarà una vera battaglia in Catalunya tra 5 giorni.

Il giornale “Sport” in particolare se l’è presa con Bastoni che aveva voluto festeggiare il successo del Meazza con un post su Instagram in cui, a fianco della frase “vittoria di cuore e carattere”, spiccava una foto di un suo contrasto di gioco con Gavi, centrocampista blaugrana. Uno sfottò nei confronti degli avversari usciti sconfitti secondo il quotidiano catalano.

Violento il commento di “Sport“:

“Bastoni ha gonfiato il petto dopo un match in cui il protagonista principale non è stato lui, ma l’uomo vestito in modo diverso dai 22 giocatori. Il giocatore deve essere andato negli spogliatoi seccato perché la prima cosa che gli è venuta in mente di postare è stata una provocazione a Gavi e a tutti i tifosi quando tra l’altro l’Inter non ha matematicamente messo al sicuro il passaggio agli ottavi. Come si dice, ‘quando sputi ti cade sempre addosso’, e con la gara di ritorno da giocare vedremo se questa massima non si avvererà ancora con Bastoni”.