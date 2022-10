06-10-2022 11:38

L’Inter si gode il prestigioso successo sul Barcellona, che ha rilanciato le chance di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League della squadra di Simone Inzaghi: la classifica del girone C vede ora i nerazzurri al secondo posto con 6 punti a -3 dal Bayern e a +3 sui catalani, prossimi avversari nella sfida di mercoledì 12 ottobre al Camp Nou.

Inter, Barça furioso con l’UEFA

Basta leggere i numeri per capire quanto sia importante quella gara, una partita che l’Inter affronterà in un ambiente davvero infuocato. Già, perché in Catalogna il k.o. del Barça al Meazza non è stato affatto digerito: durante i 90’ di gioco e ancor più dopo il fischio finale la squadra di Xavi si è sentita derubata dalle decisioni della squadra arbitrale guidata dallo sloveno Slavko Vincic.

Secondo la stampa spagnola, il club blaugrana sta valutando di denunciare all’UEFA il direttore di gara, accusato insieme al responsabile VAR Van Boekel di una serie clamorosa di errori arbitrali.

Il Barça, la stampa catalana e lo scandalo a favore dell’Inter

Errori ai quali Mundo Deportivo, testata sportiva da sempre vicina ai temi cari al Barcellona, ha dedicato addirittura tre pagine. Per il quotidiano, in particolare, definisce “uno scandalo” il rigore non concesso al Barça nel finale di partita per il presunto fallo di mani in area interista da parte di Dumfries.

Ma allo stesso modo è stato giudicata errata la valutazione in occasione dell’annullamento dell’1-1 di Pedri, viziato secondo il VAR da un tocco di mani di Ansu Fati che, invece, i media catalani ritengono ininfluente.

Barça-Inter, il Camp Nou sarà una bolgia

L’attenzione mediatica sugli episodi di San Siro, unita alla rabbia dei tifosi catalani sui social e alle proteste ufficiali del Barcellona presso la UEFA rischia dunque di trasformare il Camp Nou in un’autentica bolgia nel match di mercoledì.

Un problema in più per l’Inter, che nella casa del calcio catalano dovrà fare nuovamente appello a quell’unità di squadra che due giorni fa è risultata decisiva per centrare il secondo successo stagionale in Champions League.