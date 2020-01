Inter beffata, sfuma il colpo in attacco

L’Inter è ad un passo dal perdere Oliver Giroud: il francese, che i nerazzurri corteggiavano da tempo, ha trovato l’accordo per approdare alla Lazio.

Per l’attaccante è pronto un contratto da 2 milioni di euro fino a giugno e poi 3 a stagione fino al 2022. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, è ben avviata anche la trattativa con il Chelsea: il via libera dagli inglesi potrebbe arrivare per 6,5 milioni di euro. Beffato, dunque, Antonio Conte che aveva individuato in Giroud una valida alternativa a Romelu Lukaku.

Secondo Sky Sport ora Beppe Marotta starebbe valutando il profilo di Goran Pandev. Il macedone ha già vestito la maglia del Biscione dal 2010 al 2011, totalizzando 46 presenze e 5 reti. Con i nerazzurri ha vinto uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Champions League ed un Mondiale per club.

Al termine della gara vinta contro la Fiorentina, Conte ha parlato proprio di mercato: “Eriksen non può fare la punta. A livello di centrocampo può fare tutto, interno sinistro, centrocampista a due o trequartista, ma la punta proprio no. Se mi aspetto un attaccante? Non mi aspetto assolutamente niente, abbiamo cercato di operare in modo intelligente e funzionale alla rosa. L’obiettivo è stato centrato con Young, Moses ed Eriksen, per il resto è giusto che la società parli con me di certe cose. Si cercherà di fare del nostro meglio, come fatto fino ad oggi. Ci tengo a ringraziare sia Politano che Lazaro per quanto dimostrato in questi mesi”.

Servirà anche un innesto in mezzo al campo: “Eriksen ha fatto solo un allenamento, oggi l’ho catapultato in campo, una cosa che non faccio mai. I giocatori devono entrare dentro la nostra idea di calcio, oggi per tante cose abbiamo improvvisato giocando con un sistema nuovo, provato solo ieri visto che avevamo problemi con Borja e Sensi. Avevo disponibili solo Vecino e Barella”.

SPORTAL.IT | 30-01-2020 15:47